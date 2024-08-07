«Челси» намерен продать нападающего до конца следующей недели

Форвард «Челси» Армандо Броя должен в скором времени сменить клубную прописку.

22-летний футболист не входит в планы рулевого Энцо Марески. Албанец не попал в состав «синих» на сегодняшний товарищеский матч против мадридского «Реала». По информации журналиста Бена Джейкобса, все стороны ведут работу над скорейшим уходом Брои, надеясь решить этот вопрос уже на следующей неделе.

Армандо Броя провёл вторую половину прошедшего сезона в «Фулхэме» на правах аренды, но не смог себя проявить, сыграв всего восемь матчей и не забив ни одного гола. Действующий контракт нападающего с «Челси» рассчитан до 2028 года.