«Челси» определился с составом на игру с «Реалом»

Лондонский «Челси» огласил свой состав на товарищескую встречу с мадридским «Реалом», которая начнётся в 02:00 по московскому времени.

Энцо Мареска доверил место в основе недавно подписанному голкиперу Филипу Йоргенсену. В защите сыграют капитан Рис Джеймс, Бенуа Бадьяшиль, Леви Колвилл и Мало Гюсто. Место в середине поля займут Энцо Фернандес и Ромео Лавиа, над ними – Кристофер Нкунку. Атакующее трио «синих» составят Нони Мадуэке, Марк Гиу и Рахим Стерлинг.

Примечательно, что в запасе остались Роберт Санчес, Тосин Адарабиойо, Бен Чилуэлл, Кирнан Дьюсбери-Холл и Михаил Мудрик.

Стартовый состав мадридского «Реала» можно увидеть здесь.