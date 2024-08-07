«Наполи» продолжает работу над подписанием Лукаку, но обмен на Осимхена маловероятен

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку всё ещё может оказаться в «Наполи».

В Лондоне давно не имеют планов на бельгийца, в то время как рулевой «Наполи» Антонио Конте считает форварда одной из приоритетных трансферных целей. Проблема в том, что клубы не могут согласовать условия перехода Лукаку, но переговоры ещё не завершены. По сведениям Sky Sport, «Наполи» продолжает работу над подписанием 31-летнего игрока, за которого «Челси» требует около 40 млн евро.

Обмен Лукаку на Осимхена по-прежнему не исключён, но маловероятен – сейчас «синие» сосредоточены на приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Самюэля Омородиона.