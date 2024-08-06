«Манчестер Юнайтед» не может продать Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может остаться в своём клубе.

Руководство «красных дьяволов» решило продать бразильца и уже давно ищет нового игрока на его позицию, но спрос на бывшую звезду мадридского «Реала» не слишком велик. По информации The United Stand, клуб по-прежнему намерен расстаться с 32-летним хавбеком, однако на текущий момент никто не заинтересован в трансфере.

Среди претендентов на Каземиро назывались представители чемпионата Саудовской Аравии, однако до переговоров дело не дошло. Трансферная стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет 20 млн евро, а его контракт рассчитан до 2026 года.