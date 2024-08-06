Смит-Роу: «Было грустно уходить из «Арсенала» после стольких лет»

Новичок «Фулхэма» Эмил Смит-Роу рассказал, как прощался с «Арсеналом».

«Дачники» официально объявили о подписании 24-летнего футболиста 2 августа. Стоимость трансфера составила более 30 млн евро. В системе «канониров» атакующий хавбек находился с 2010 года.

«Безусловно, это был эмоциональный переход, ведь я так долго выступал в «Арсенале». Конечно, было грустно уходить, но сейчас я в хорошем клубе, чувствую себя счастливым. В «Фулхэме» мне помогли набраться уверенности и быстро освоиться», – поведал в беседе с Hayters TV Смит-Роу.

16 августа «Фулхэм» сыграет на выезде против «Манчестер Юнайтед» в поединке первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги.