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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по игроку сборной Франции

06 Августа 2024 • 23:11 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монако
отменен

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб не смог договориться с «ПСЖ» по Мануэлю Угарте, поэтому теперь ищет другие варианты усиления средней линии. По сообщениям журналиста Дхармеша Шета, «красные дьяволы» начали переговоры с «Монако» по Фофана. В списке манкунианцев также присутствуют Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Софьян Амрабат («Фиорентина»). Последний выступал за команду Эрика тен Хага в прошлом сезоне на правах аренды.

Фаворитом в борьбе за Юссуфа Фофана считается «Милан», который, по слухам, уже договорился с 25-летним французом. Текущий контракт хавбека монегасков истекает в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Манчестер Юнайтед Юссуф Фофана трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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