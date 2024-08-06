«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по игроку сборной Франции

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана стал одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб не смог договориться с «ПСЖ» по Мануэлю Угарте, поэтому теперь ищет другие варианты усиления средней линии. По сообщениям журналиста Дхармеша Шета, «красные дьяволы» начали переговоры с «Монако» по Фофана. В списке манкунианцев также присутствуют Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Софьян Амрабат («Фиорентина»). Последний выступал за команду Эрика тен Хага в прошлом сезоне на правах аренды.

Фаворитом в борьбе за Юссуфа Фофана считается «Милан», который, по слухам, уже договорился с 25-летним французом. Текущий контракт хавбека монегасков истекает в следующем году.