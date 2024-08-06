Английский клуб решил не покупать Мактоминая у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай вряд ли перейдёт в «Фулхэм» этим летом.

«Дачники» считались одними из главных претендентов на шотландца, но так и не смогли приблизиться к требованиям «красных дьяволов». Согласно сведениям Sky Sports, теперь в «Фулхэме» решили переключиться на другие кандидатуры. Последнее предложение лондонцев на сумму в 20 млн фунтов стерлингов (чуть больше 23 млн евро) также не удовлетворило руководство «Манчестер Юнайтед».

Контракт Скотта Мактоминая истекает в следующем году, но предусматривает возможность пролонгации до 2026 года. Стоимость 27-летнего хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.