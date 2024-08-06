Инсайдер Романо поделился информацией о переходе Мерино в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры с «Реал Сосьедадом» по трансферу полузащитника Микеля Мерино.

В конце июля различные источники сообщили, что 28-летний испанец близок к переходу в стан «канониров», однако с тех пор разговоры поутихли. По информации Романо, лондонскому клубу ещё предстоит урегулировать некоторые детали сделки.

«Трансфер всё ближе, но «Арсеналу» нужно согласовать с «Реал Сосьедадом» условия выплат и структуру бонусов. Переговоры продолжаются. На данный момент ведутся устные обсуждения, официальное предложение пока не поступило», – заявил известный инсайдер.