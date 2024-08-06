Стало известно, почему Линделоф не уходит из «Манчестер Юнайтед»

Центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделофу будет трудно найти себе новый клуб нынешним летом.

Контракт шведа с «красными дьяволами» истекает через год, и в клубе готовы продать игрока сейчас. Однако сделать это непросто, поскольку потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата 30-летнего игрока, докладывает журналист Джеймс Дакер. К центрбеку присматривались клубы из итальянской Серии А и турецкой Суперлиги, но до конкретных предложений так и не дошло.

Виктор Линделоф выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. В прошедшем сезоне футболист отыграл 28 матчей за команду Эрика тен Хага, по разу отметившись голом и ассистом.