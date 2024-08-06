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Ритчи вернулся в родной «Портсмут» официально

06 Августа 2024 • 22:00 Комментировать

Опытный шотландский полузащитник Мэтт Ритчи перешёл свободным агентом в «Портсмут». Контракт с клубом английского Чемпионшипа 34-летний футболист подписал на два ближайших сезона.

Напомним, что прошлым клубом шотландца был «Ньюкасл». В составе «сорок» он провёл восемь лет, придя в клуб в 2016 году. Ранее в карьере выступал за «Суиндон» и «Борнмут». К слову, Ритчи является воспитанником «Портсмута», поэтому можно сказать, что Мэтт возвращается к себе домой. Покинул родной клуб он в 2011 году.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1 млн евро. Ранее Ритчи выступал за сборную Шотландии.

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