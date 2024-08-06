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Известна причина интереса «Брайтона» к Хуммельсу слухи

06 Августа 2024 • 21:15 Комментировать

Опытный немецкий защитник Матс Хуммельс летом покинул дортмундскую «Боруссию» и до сих пор пребывает без клуба. Ранее сообщалось, что игроком интересуется английский середняк АПЛ «Брайтон».

Как уточняет Sky Germany, причиной интереса к Хуммельсу со стороны «чаек» является главный тренер клуба, соотечественник защитника Фабиан Хюрцелер.

Кстати, «Брайтон» - не единственный кандидат на Хуммельса из АПЛ. По последним слухам, немцем интересуется и «Вест Хэм». На днях «молотобойцы» уже подписали опытного немецкого игрока в свой состав – это форвард Никлас Фюллькруг, также покинувший летом «Боруссию».

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