«ПСЖ» хочет купить футболиста «Манчестер Юнайтед» и уже начал переговоры

Джедон Санчо, вингер «Манчестер Юнайтед», может сменить клубную прописку.

Как передаёт Sky Sports, в услугах англичанина заинтересован «ПСЖ», который уже сделал «красным дьяволам» предложение о покупке футболиста. Отмечается, что сумма трансфера может составить 46 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне Санчо из-за конфликта с наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом ушёл в аренду в дортмундскую «Боруссию». Этим летом футболист и тренер помирились и игрок приступил к тренировкам с основным составом «МЮ».

Соглашение Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.