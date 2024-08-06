«Атлетико» заплатит 43 миллиона евро за Галлахера

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети назвал сумму перехода полузащитника «Челси» Конора Галлахера в мадридский «Атлетико». По информации Романо, «матрасники» заплатят за англичанина 43 млн евро. А контракт полузащитника с новым клубом будет рассчитан на пять ближайших лет.

Ранее сообщалось, что многолетний главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сыграл ключевую роль в потенциальном переходе Галлахера в новый клуб. А сам Симеоне рассчитывает на Галлахера как на центральную фигуру в своей команде.

Галлахеру 24 года, футболист является воспитанником лондонского «Челси». С 2021 года хавбек вызывается в сборную Англии.