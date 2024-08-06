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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» отдал Суттара в аренду клубу Чемпионшипа официально

06 Августа 2024 • 20:41 Комментировать

«Лестер», вернувшийся в Английскую премьер-лигу по итогу прошлого сезона, отдал в аренду Гарри Суттара. Новым клубом австралийского центрального защитника станет «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа. «Клинки» по итогу сезона вылетели из Премьер-лиги. Срок аренды рассчитан на ближайший футбольный сезон.

Напомним, что самого Суттара с «Лестером» связывает длительный контракт, действует он до лета 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.

В рамках первого тура нового сезона АПЛ «Лестер» через пару недель примет дома лондонский «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
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