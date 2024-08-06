«Лестер», вернувшийся в Английскую премьер-лигу по итогу прошлого сезона, отдал в аренду Гарри Суттара. Новым клубом австралийского центрального защитника станет «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа. «Клинки» по итогу сезона вылетели из Премьер-лиги. Срок аренды рассчитан на ближайший футбольный сезон.

Напомним, что самого Суттара с «Лестером» связывает длительный контракт, действует он до лета 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.

В рамках первого тура нового сезона АПЛ «Лестер» через пару недель примет дома лондонский «Тоттенхэм».