«ПСЖ» готов платить игроку «Манчестер Сити» 10 млн евро

Будущее игрока «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса по-прежнему не определенно.

Как пишет на своих страницах инсайдер Фабрицио Романо, в активную борьбу за форварда вступил «ПСЖ», который готов платить аргентинцу 10 миллионов евро в год «чистыми». Ранее была информация, что Альварес близок к трансферу в мадридский «Атлетико», сам футболист пока не принял решения о переходе в стан «матрасников».

В прошлом сезоне 24-летний аргентинец выходил на поле в 54 матчах во всех турнирах, 19 раз поразил ворота соперников и сделал 13 ассистов на партнёров. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до 2028 года.