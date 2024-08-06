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Зинченко сменил игровой номер в «Арсенале»

06 Августа 2024 • 19:48 Комментировать (1)

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сменил номер. Теперь футболист будет выступать под 17-м номером на спине, он освободился после того, как защитник Седрик Соареш, носивший этот номер, покинул «Арсенал» этим летом.

Для Зинченко 17-й номер – особенный, как отметил сам футболист. Под ним он играл будучи молодым игроком.

Зинченко пополнил «Арсенал» летом 2022 года после перехода из «Манчестер Сити». В прошлом сезоне в рамках АПЛ он сыграл в 27 матчах, забил один гол и оформил две голевые передачи. Также в его активе 10 выходов на поле в рамках кубковых турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
06 Августа 2024 в 20:18
Зачит никуда не уходит
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