Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в ближайшее время должен перейти в лондонский «Челси».

Как сообщает Topskills Sports UK, в «Челси» уверены, что вскоре трансфер нигерийца будет полностью закрыт. По данным источника, за Осимхена «синие» отдадут Ромелу Лукаку и 70 миллионов евро сверху.

Отмечается, что и Осимхен, и Лукаку уже согласовали свои личные контракты с потенциально новыми клубами.

В рамках первого тура нового сезона Английской премьер-лиги «Челси» примет «Манчестер Сити» (18 августа), а «Наполи» в стартовом матче итальянской Серии А сыграет на выезде с «Вероной (18 августа).