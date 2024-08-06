Бирмингемская «Астон Вилла» отдала в аренду «Вест Бромвичу» молодого левого вингера Льюиса Доббина. Арендное соглашение по футболисту рассчитано до конца грядущего футбольного сезона.

Доббину всего 21 год, футболист является воспитанником клубной академии ливерпульского «Эвертона». В основе «ирисок» заиграл в прошлом сезоне, а летом 2024 года перебрался в «Астон Виллу» за 11,8 млн евро. Таким образом, бирмингемский клуб отдал в аренду своего нового игрока.

Ранее мы сообщали, что «Астон Вилла» стала самой тратящей командой этого лета среди всех 20 клубов Английской премьер-лиги.