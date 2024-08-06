Лондонский «Вест Хэм» оформил ещё один летний трансфер на вход. На этот раз состав «молотобойцев» пополнил аргентинский полузащитник Гидо Родригес. Трансфер обошёлся «Вест Хэму» бесплатно – аргентинец перешёл в клуб свободным агентом.

Напомним, что Родригес ранее на протяжении четырёх лет выступал в Севилье за местный «Бетис». Также на протяжении карьеры он играл за «Ривер Плейт», мексиканские «Тихуану» и «Америку». Transfermarkt оценивает 30-летнего опорного полузащитника в 20 млн евро.

Ранее в минувший понедельник «Вест Хэм» официально объявил о подписании нападающего Никласа Фюллькруга из дортмундской «Боруссии».