Трансфер Галлахера в «Атлетико» может сорваться

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может не перейти в мадридский «Атлетико». По информации от The Athletic, «матрасники» близки к заключению сделки по трансферу Хави Герры из «Валенсии». Источник сообщает, что «Атлетико» может не подписать сразу двух полузащитников. Есть угроза, что одна из сделок сорвётся.

Напомним, ранее «Атлетико» согласился заплатить «Челси» 40 миллионов евро за Галлахера. 24-летний полузащитник в настоящий момент ожидает разрешения на вылет в Мадрид, чтобы завершить свой трансфер. В обратном направлении должен последовать нападающий Самюэль Омородион, за которого «Челси» заплатит те же 40 миллионов.