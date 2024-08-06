Омородион согласовал контракт с «Челси» на 7 лет

Нападающий мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион согласовал семилетний контракт с лондонским «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка практически закрыта.

«Атлетико» дожидается момента, когда полностью закроет трансфер Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити». Только после этого Омородиону будет разрешено вылететь в Лондон на медосмотр.

«Челси» заплатит за Омородиона 40 миллионов евро компенсации, но столько же «Атлетико» должен «синим» за трансфер полузащитника Конора Галлахера.

Самюэль в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого отметился 8 голами в чемпионате Испании.