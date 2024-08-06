Хуммельс может оказаться в лондонском клубе

Бывший центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммель вскоре может перебраться в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «Вест Хэм» активно следит за ситуацией вокруг опытного немца.

Хуммельс находится в статусе свободного агента после того, как покинул дортмундскую «Боруссию». Сообщается, что итальянская «Болонья» уже отозвала своё предложение, поэтому «Вест Хэм» является одним из немногих вариантов для Хуммельса.

Источник отмечает, что Матс вполне может завершить свою карьеру. В декабре опытному футболисту исполнится 36 лет.