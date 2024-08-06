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Дисаси: «У меня большие ожидания от нового сезона»

06 Августа 2024 • 12:14 Комментировать

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси поделился своими ожиданиями от нового сезона. Напомним, лондонский клуб в прошлой кампании финишировал на шестом месте в Английской премьер-лиге, что позволяет команде принять участие в Лиге конференций.

«У меня действительно большие ожидания от нового сезона. Мы хотим проделать большую работу для того, чтобы заслужить любовь болельщиков», – цитирует Дисаси официальный сайт «Челси».

Напомним, прошлым летом Дисаси перешёл в «Челси» из французского «Монако» за сумму компенсации в районе 40 миллионов евро. Аксель был основным защитником команды в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аксель Дисаси
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