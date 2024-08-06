«Манчестер Юнайтед» собирается сделать новое предложение «Баварии» по двум защитникам

«Манчестер Юнайтед» собирается обратиться к мюнхенской «Баварии» с новым предложением по трансферу двух защитников. Напомним, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет воссоединиться с Маттейсом де Лигтом и Нуссером Мазрауи, с которыми работал в амстердамском «Аяксе».

The Athletic сообщает, что «Бавария» открыта к продаже Мазрауи и де Лигта, но ранее «Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить финансовые требования мюнхенского клуба. Мазрауи и де Лигт открыты к переезду на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» недавно потерял на 3 месяца центрального защитника Лени Йоро, поэтому команда вынуждена выйти на трансферный рынок.