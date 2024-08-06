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«Манчестер Юнайтед» собирается сделать новое предложение «Баварии» по двум защитникам

06 Августа 2024 • 11:48 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» собирается обратиться к мюнхенской «Баварии» с новым предложением по трансферу двух защитников. Напомним, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет воссоединиться с Маттейсом де Лигтом и Нуссером Мазрауи, с которыми работал в амстердамском «Аяксе».

The Athletic сообщает, что «Бавария» открыта к продаже Мазрауи и де Лигта, но ранее «Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить финансовые требования мюнхенского клуба. Мазрауи и де Лигт открыты к переезду на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» недавно потерял на 3 месяца центрального защитника Лени Йоро, поэтому команда вынуждена выйти на трансферный рынок.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Нуссер Мазрауи Маттейс де Лигт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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