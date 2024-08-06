​Деле Алли всё ещё мечтает стать великим

В трудные времена человек обращается к философии - и оставшийся без команды Деле Алли также сделал именно это. Футболист не выходил на поле с февраля 2023 года, не прижившись ни в «Эвертоне», ни в турецком «Бешикташе», но, несмотря на это, всё ещё имеет амбиции стать великим - по крайней мере, так следует трактовать то, что написал он в социальных сетях.

- В мире нет совершенного человека. Даже если вы будете стремиться к совершенству, вы его не достигнете. Но можете стать великим, - написал Деле Алли.

В прошлом футболист вызывался для выступлений за сборную Англии, в том числе на чемпионате Европы 2016 года.