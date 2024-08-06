Джонатан Дэвид отказался от трансфера в «Рому», игрок интересен лондонскому клубу

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид этим летом успел отказать итальянскому топ-клубу. По информации от французского издания L’Equipe, канадец не стал присоединяться к команде Даниэле де Росси.

В то же время источник сообщает, что нападающий интересен лондонскому «Тоттенхэму». «Шпоры» как раз ищут нового форварда, а Дэвид является привлекательным вариантом для тренерского штаба во главе с Анге Постекоглу.

24-летний Дэвид в последнем розыгрыше чемпионата Франции забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Лиллем» истекает летом 2025 года, поэтому «доги» готовы сделать скидку при продаже игрока.