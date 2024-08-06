Соланке открыт к переходу в лондонский топ-клуб

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке открыт к тому, чтобы перейти в лондонский топ-клуб. Англичанин не прочь перейти в «Тоттенхэм», который уже не первый месяц старается оформить его трансфер.

По информации от The Telegraph, «шпоры» надеются в ближайшее время достичь прогресса в переговорах по трансферу Соланке. Ранее «Борнмут» требовал за своего нападающего в районе 75 миллионов евро компенсации.

26-летний Соланке в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 19 голами и 2 результативными передачами. Нападающий является воспитанником лондонского «Челси», но ранее также играл за «Ливерпуль».