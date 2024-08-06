«Челси» в шаге от трансфера нападающего «Атлетико»

Лондонский «Челси» находится в шаге от приобретения нападающего мадридского «Атлетико». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Самюэль Омородион всё ближе к переезду на «Стэмфорд Бридж».

Отмечается, что полузащитник «Челси» Конор Галлахер уже сегодня должен отправиться в Мадрид для завершения трансфера в «Атлетико». Сумма сделки составит 40 миллионов евро, но практически такие же деньги «Челси» должен заплатить за трансфер Омородиона.

«Атлетико» смягчил свою позицию по Омородиону из-за того, что смог договориться с «Манчестер Сити» о трансфере Хулиана Альвареса. Команда Диего Симеоне должна заплатить за аргентинца в районе 75 миллионов евро.