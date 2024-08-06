Мареска поделился мнением о ситуации с форвардами «Челси»

Наставник «Челси» Энцо Мареска готов сделать ставку на Николаса Джексона.

По распространённому мнению, лондонцы нуждались в приобретении нового центрального нападающего, однако состав «синих» пополнил только 18-летний Марк Гиу из «Барселоны». Основной опцией на острие атаки остаётся Николас Джексон, которого часто критиковали в прошлом сезоне.

«Я рассматриваю Джексона в качестве «девятки». Если в некоторых матчах он понадобится нам на позиции вингера, то так тому и быть, но я вижу его нападающим», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Марески, ответившего на вопрос о ситуации с форвардами.