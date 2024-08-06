«Тоттенхэм» запросил у «Реала» невероятную сумму за Ромеро

«Тоттенхэм» отказался продавать в мадридский «Реал» центрального защитника Кристиана Ромеро.

Испанский гранд пробовал купить аргентинца текущим летом, но получил отказ. По данным журналиста Пола О'Кифи, «сливочные» обращались к «шпорам» по вопросу возможного трансфера Ромеро ещё в начале года, однако глава лондонского клуба Даниэль Леви запросил за чемпиона мира невероятные 150 млн фунтов стерлингов (около 175 млн евро).

Согласно оценке известного портала Transfermarkt, стоимость Кристиана Ромеро составляет 65 млн евро. В минувшем сезоне 26-летний игрок отметился пятью голами в 33 матчах команды Анге Постекоглу в Премьер-лиге.