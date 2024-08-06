Мареска ответил на высказывание Анчелотти про «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отреагировал на недавние слова рулевого мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

7 августа команды встретятся в предсезонном товарищеском матче. В преддверии поединка наставник «сливочных» прокомментировал положение дел в лондонском клубе, призвав боссов «синих» проявить терпение.

«Я ценю слова Анчелотти. Я работал под его руководством, и его карьера – это нечто невероятное.

Нельзя думать, что всё начнёт получаться за две-три недели. Это не PlayStation, успех не достигается за два дня», – цитирует журналист Низаар Кинселла тренера «Челси», сменившего Маурисио Почеттино вскоре после завершения прошлого сезона.