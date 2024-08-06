Кайседо: «В «Челси» мне пришлось привыкать к давлению, но я справился»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо вновь высказался о проблемах с адаптацией, с которыми столкнулся в прошлом сезоне.

Эквадорец был приобретён «синими» у «Брайтона» в августе 2023 года за 116 млн евро. Сам хавбек ранее признавался, что смог обрести себя после перехода только во второй половине кампании.

«Поначалу приходилось тяжело, – рассказывает Кайседо в новом интервью. – В «Брайтоне» было меньше давления, но в итоге я привык. Дополнительное напряжение было вызвано суммой моего трансфера и историей «Челси». По прошествии четырёх-пяти месяцев я почувствовал себя комфортно», – поведал 22-летний футболист в преддверии товарищеской встречи с мадридским «Реалом», которая пройдёт в среду.