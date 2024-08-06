Мареска ответил, почему «Челси» избавляется от своих воспитанников

Рулевой «Челси» Энцо Мареска поведал о том, почему клуб не удерживает звёздных воспитанников.

Прошлым летом команду покинул Мэйсон Маунт – он был продан в «Манчестер Юнайтед» после неудачных переговоров с руководством «синих» по новому контракту. Та же судьба в скором времени может постичь ещё одного звёздного выпускника академии «Челси» – Конора Галлахера, который находится в шаге от перехода в мадридский «Атлетико». Кроме того, лондонцы готовы расстаться и с Трево Чалоба.

«Это не проблема «Челси» – всё дело в правилах. Клубы вынуждены продавать игроков, и это беда всей Премьер-лиги.

Тотти провёл всю карьеру в «Роме», болельщики такое любят, но из-за нынешних правил в современном футболе дела обстоят иначе. Вероятно, нужно изменить регламент, чтобы защитить игроков из академии», – цитируют журналисты Низаар Кинселла и Бен Джейкобс итальянского тренера.