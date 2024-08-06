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«Реал» пытался подписать звезду сборной Аргентины

06 Августа 2024 • 01:49 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Центральный защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро мог оказаться в мадридском «Реале».

Вскоре после завершения прошедшего сезона «королевский клуб» лишился капитана Начо Фернандеса, решившего не продлевать истекающий контракт. Заменить опытного испанца мог Ромеро, но сделка не состоялась. Согласно сведениям известного журналиста Гастона Эдуля, «Реал» был готов приобрести 26-летнего аргентинца в текущее трансферное окно, но «шпоры» отказались вести переговоры.

Стоимость Кристиана Ромеро оценивается экспертами Transfermarkt в 65 млн евро. Договор футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2027 года.

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