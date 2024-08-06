Мареска поделился трансферными планами «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался на тему трансферов клуба.

Этим летом ряды «синих» пополнили семь игроков – общая сумма всех подписаний оценивается более чем в 112 млн евро.

«Текущий состав «Челси» очень хорош, но если у нас появится возможность сделать что-то ещё [на трансферном рынке], мы обязательно ею воспользуемся», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Марески, возглавившего лондонский коллектив перед началом сезона.

Самое дорогое на сегодняшний день приобретение «Челси» в нынешнее межсезонье – Кирнар Дьюсбери-Холл, за которого «Лестер» получил 35,4 млн евро.