​Слот объяснил пассивность на трансферном рынке

Новый наставник «Ливерпуля» Арне Слот пояснил, почему его клуб пассивен на трансферном рынке. Оказывается, для такого клуба, как «Ливерпуль», ему трудно подыскать достойных игроков. Слова Слота цитирует derbyderbyderby.it.

- Не так легко найти игроков, которые достойны «Ливерпуля» и смогут улучшить команду, - заявил он журналистам.

Напомним, что английский чемпионат начнётся 16 августа, в первом туре «Ливерпулю» предстоит сразиться с вернувшимся в высший свет английского футбола «Ипсвичем». В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занял третье место.