Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Слот объяснил пассивность на трансферном рынке

06 Августа 2024 • 01:34 Комментировать

Новый наставник «Ливерпуля» Арне Слот пояснил, почему его клуб пассивен на трансферном рынке. Оказывается, для такого клуба, как «Ливерпуль», ему трудно подыскать достойных игроков. Слова Слота цитирует derbyderbyderby.it.

- Не так легко найти игроков, которые достойны «Ливерпуля» и смогут улучшить команду, - заявил он журналистам.

Напомним, что английский чемпионат начнётся 16 августа, в первом туре «Ливерпулю» предстоит сразиться с вернувшимся в высший свет английского футбола «Ипсвичем». В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занял третье место.


👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арне Слот
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» поражены Гюлером Гвардиола высказался о Лионеле Месси Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» «Спартак» решил продать нападающего Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Где смотреть футбол в России в новом сезоне Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем
Спортивные новости
США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Августа
02:21 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «В «Челси» мне пришлось привыкать к давлению, но я справился»
02:02 · Англия. Премьер-лига
Мареска ответил, почему «Челси» избавляется от своих воспитанников
01:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» пытался подписать звезду сборной Аргентины
01:42 · Англия. Премьер-лига
Мареска поделился трансферными планами «Челси»
01:34 · Англия. Премьер-лига
​Слот объяснил пассивность на трансферном рынке
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбыл из гонки за Осимхеном, на игрока остался один серьёзный претендент
05 Августа
23:49 · Англия. Премьер-лига
Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл две альтернативы Угарте
22:47 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Атлетико» сделал улучшенное предложение «Манчестер Сити» по Альваресу»
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансферной цели за 60 млн евро
22:03 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Атлетико» готов перейти в «Челси»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро успешно перенёс операцию
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» поборется за полузащитника «Ливерпуля»
21:07 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» и «Вест Хэм» - главные транжиры лета среди клубов АПЛ
19:12 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг: «Для меня сейчас самое время переехать в Англию»
19:08 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг – игрок «Вест Хэма» официально
18:40 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» или «Атлетико»: Назван следующий клуб Альвареса
18:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пытался скрыть серьёзность травмы Йоро – известна причина 2
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать грузина
16:18 · Англия. Премьер-лига
Альварес и «Манчестер Сити»: впереди ключевые переговоры
15:50 · Англия. Премьер-лига
Симеоне сыграл ключевую роль в переговорах «Атлетико» с Галлахером
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё следит за нападающим «Атлетико»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Датро Фофана должен покинуть «Челси» до конца трансферного окна
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отказался от игрока сборной Франции
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет продать Френки де Йонга, хавбека предложили английскому топ-клубу 1
Все новости
Рекомендуем