«Челси» выбыл из гонки за Осимхеном, на игрока остался один серьёзный претендент

«Челси» прекращает попытки приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Нигериец мог отправиться в лондонский клуб в обмен на Ромелу Лукаку, но сделка так и не состоялась. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Челси» больше не работает над подписанием Осимхена, и на 25-летнего форварда сейчас только один серьёзный претендент – «ПСЖ». При этом, как отмечает источник, в спор ещё может вернуться лондонский «Арсенал». Также за звездой Серии А продолжают следить представители чемпионата Саудовской Аравии, однако сам футболист сомневается в таком варианте продолжения карьеры.