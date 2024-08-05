Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес близок к переходу в мадридский «Атлетико».

Аргентинец недоволен своей ролью в команде Хосепа Гвардиолы, поэтому решил сменить обстановку. Уже в скором времени 24-летний форвард может примерить футболку «матрасников» – стоимость трансфера, по имеющимся данным, достигнет 80 млн евро с учётом бонусов. Как отмечает Diario Ole, эта продажа станет самой дорогостоящей в истории «Манчестер Сити», если сделка состоится.

Текущий рекордный трансфер «горожан» на выход – Рахим Стерлинг, за которого «Челси» заплатил чуть больше 56 млн евро в прошлом году. Второе место занимает Ферран Торрес – он был продан «Барселоне» за 55 млн евро.