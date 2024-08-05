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«Манчестер Юнайтед» нашёл две альтернативы Угарте

05 Августа 2024 • 23:36 Комментировать
Флуминенсе
...
Жувентуде
08.08 03:30

«Манчестер Юнайтед» переключился на других кандидатов после неудачи в переговорах с «ПСЖ» по Мануэлю Угарте.

«Красные дьяволы» так и не смогли согласовать с парижанами условия трансфера 23-летнего хавбека, поэтому решили сосредоточиться на других вариантах. Как информирует журналист Бен Джейкобс, сейчас в «Манчестер Юнайтед» рассматривают две альтернативы уругвайцу – Жоао Гомеса из «Вулверхэмптона» и Андре из «Флуминенсе». Проблемой может стать ценник первого – «волки» хотят получить за него около 60 млн евро. Андре же доступен менее чем за 35 млн.

Обоим бразильцам сейчас 23 года. Гомес провёл за национальную сборную страны восемь матчей, а Андре – пять.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Флуминенсе Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии Андре Жоао Гомес Мануэль Угарте трансферы футбола - лето 2024 Андре да Коста ещё теги

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ФЛУМИНЕНСЕ ЖУВЕНТУДЕ
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