Романо: «Атлетико» сделал улучшенное предложение «Манчестер Сити» по Альваресу»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ходе переговоров между «Манчестер Сити» и мадридским «Атлетико» по Хулиану Альваресу.

24-летний нападающий хочет перебраться в стан «матрасников». На аргентинца также претендует «ПСЖ», однако в последние часы «Атлетико» значительно приблизился к успешному исходу обсуждений с «Манчестер Сити». По сведениям Романо, сегодня руководство мадридцев сделало улучшенное предложение по Альваресу на сумму в 75 млн евро.

Если сделка состоится, «Атлетико», как ожидается, продаст в лондонский «Челси» 20-летнего форварда Самюэля Омородиона.