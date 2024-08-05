«Манчестер Юнайтед» отказался от трансферной цели за 60 млн евро

В «Манчестер Юнайтед» решили прекратить переговоры с «ПСЖ» по полузащитнику Мануэлю Угарте.

Уругваец был обозначен «красными дьяволами» в качестве приоритетной опции на позицию опорного хавбека, однако длительные обсуждения с «Пари Сен-Жермен» так и не привели к успеху. Манкунианцы не собираются платить требуемые 60 млн евро, а французский гранд не идёт на компромисс. По сообщениям журналиста Дэвида Орнштейна, руководство «Манчестер Юнайтед» решило отказаться от подписания Угарте и переключиться на других кандидатов. Английский клуб вернётся в сделку лишь в том случае, если парижане всё-таки снизят запрос.

Стоимость Мануэля Угарте, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 45 млн евро. Контракт 23-летнего игрока рассчитан до 2028 года.