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Нападающий «Атлетико» готов перейти в «Челси»

05 Августа 2024 • 22:03 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Форвард мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион вот-вот достигнет соглашения с лондонским «Челси».

Недавно «матрасники» отклонили предложение «синих» по 20-летнему игроку, но теперь ситуация изменилась – ряды мадридцев в скором времени может пополнить Хулиан Альварес из «Манчестер Сити». Приход аргентинца повысит шансы на продажу Омородиона, и «Челси» усиленно работает над заключением сделки по испанцу.

Как информирует журналист Бен Джейкобс, Омородион открыт для перехода в «Челси» – лондонцам будет нетрудно согласовать с ним условия контракта. Переговоры стремительно прогрессируют.

Ранее «Атлетико» запрашивал за футболиста олимпийской сборной Испании около 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид трансферы футбола - лето 2024 Самюэль Омородион ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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