Нападающий «Атлетико» готов перейти в «Челси»

Форвард мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион вот-вот достигнет соглашения с лондонским «Челси».

Недавно «матрасники» отклонили предложение «синих» по 20-летнему игроку, но теперь ситуация изменилась – ряды мадридцев в скором времени может пополнить Хулиан Альварес из «Манчестер Сити». Приход аргентинца повысит шансы на продажу Омородиона, и «Челси» усиленно работает над заключением сделки по испанцу.

Как информирует журналист Бен Джейкобс, Омородион открыт для перехода в «Челси» – лондонцам будет нетрудно согласовать с ним условия контракта. Переговоры стремительно прогрессируют.

Ранее «Атлетико» запрашивал за футболиста олимпийской сборной Испании около 70 млн евро.