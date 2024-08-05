Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро успешно перенёс операцию

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро был прооперирован.

«Красные дьяволы» заплатили за 18-летнего игрока более 60 млн евро, выиграв гонку у «ПСЖ» и мадридского «Реала», однако вундеркинд травмировался уже в предсезонном матче. По данным UtdDistrict, Йоро успешно перенёс операцию. Теперь ему предстоит длительная реабилитация, которая, как ожидается, займёт около трёх месяцев.

10 августа команда Эрика тен Хага проведёт свой первый официальный матч в новом сезоне – это будет поединок Суперкубка Англии против «Манчестер Сити».

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро выступал на родине за «Лилль».