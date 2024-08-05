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«Лестер» поборется за полузащитника «Ливерпуля»

05 Августа 2024 • 21:20 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

«Лестер» пополнил число претендентов на атакующего полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью.

На днях стало известно, что «красные» отказались продавать 21-летнего футболиста в «Саутгемптон» более чем за 17 млн евро. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, теперь на португальца появился новый претендент – «Лестер». «Лисы» уже начали переговоры с мерсисайдцами по перспективному игроку.

Стоимость Фабиу Карвалью оценивается экспертами портала Transfermarkt в 14 млн евро. Первую половину прошедшего сезона хавбек провёл на правах аренды в немецком «РБ Лейпциге», а с января по май пробовал силы в «Халле» из Чемпионшипа.

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