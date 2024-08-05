«Астон Вилла» и «Вест Хэм» - главные транжиры лета среди клубов АПЛ

В разгаре летнее трансферное окно. Интересной статистикой о тратах команд делится «Английский акцент».

Так, главными транжирами лета в Английской премьер-лиге пока что являются «Астон Вилла» и «Вест Хэм». Клубы потратили соответственно 176 и 132 млн евро на новичков летом.

Третье место рейтинга – у «Челси», 113 млн евро. Четвёртое место занимает «МЮ» - 105 млн. Замыкает пятёрку «Брайтон», 92 млн. Шестое место у лондонского «Арсенала» - 77 млн.

Чемпион прошлого сезона, «Манчестер Сити» потратил всего 25 млн. Но больше всего удивляет «Ливерпуль» - ровно ноль затраченных средств на новичков.

Вечером понедельника «Вест Хэм» объявил о переходе форварда сборной Германии Никласа Фюллькруга из дортмундской «Боруссии».