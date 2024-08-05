Фюллькруг: «Для меня сейчас самое время переехать в Англию»

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг дал первый комментарий пресс-службе «Вест Хэма» после официального трансфера в лондонский клуб из дортмундской «Боруссии».

«Я рад быть здесь и с нетерпением жду возможности выйти на поле с моими новыми товарищами по команде. Я думаю, что Премьер-лига — лучшая лига в мире, и для меня сейчас самое время переехать в Англию и играть за такой большой клуб, как «Вест Хэм». «Я уже давно думал о «Вест Хэме». Я хорошо знаю технического директора команде, у нас есть общая история в «Вердере», и я смотрел некоторые игры и видел, насколько хороша эта команда», - приводит слова форварда пресс-служба «молотков».

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