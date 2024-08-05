Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг официально стал игроком лондонского «Вест Хэма». О подписании сообщает пресс-служба «молотобойцев».

Новичок «Вест Хэма» заключил контракт на четыре года. По информации Transfermarkt, обошёлся Никлас клубу АПЛ в 27 млн евро.

Напомним, что последним клубом Никласа до переезда в Англию была дортмундская «Боруссия». Вообще всю карьеру форвард провёл в Германии к своему 31 году. К слову, грядущей зимой нападающий отметит уже своё 32-летие. На протяжении взрослой карьеры играл за родной «Вердер», а также «Нюрнберг» и «Ганновер».

Провёл 21 матч за национальную сборную Германии, забил в них 13 голов.