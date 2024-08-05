«ПСЖ» или «Атлетико»: Назван следующий клуб Альвареса

Нападающий Хулиан Альварес сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допускал уход 24-летнего аргентинца в ответ на его слова о желании проводить больше времени на поле в топ-играх.

Как сообщает The Athletic, Альварес близок к трансферу в «Атлетико». Клубы ведут переговоры об окончательной стоимости и условиях оплаты. Мадридцы заплатят «Манчестер Сити» не менее 70 миллионов фунтов (примерно 81,5 млн евро). То есть «горожане» продадут Альвареса как минимум в 5 раз дороже по сравнению с суммой покупки в 2022 году.

Отмечается, что Альвареса привлекает трансфер в «Атлетико», хотя игроком всерьёз интересовался и «ПСЖ».