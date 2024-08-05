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«Манчестер Юнайтед» пытался скрыть серьёзность травмы Йоро – известна причина

05 Августа 2024 • 18:33 Комментировать

Защитник Лени Йоро получил травму вскоре после трансфера в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» пытались скрыть серьёзность травмы 18-летнего игрока. Причина – продолжение переговоров по другим игрокам, в частности по Маттейсу де Лигту. В стане манкунианцев понимали, что позиция «Баварии» в переговорах по стоимости де Лигта будет более крепкой, если в Мюнхене будут знать, что «Манчестер Юнайтед» остро нужен игрок в оборону.

Когда в прессу просочились фото Йоро на костылях и в защитном ботинке, «Манчестер Юнайтед» перестал скрывать травму.

Ранее в СМИ писали о том, что Лени Йоро пропустит несколько месяцев. Защитник травмировался в товарищеской игре, но сначала не было понятно, насколько серьёзно повреждение.

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Бавария Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги
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