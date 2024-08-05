«Ливерпуль» может подписать грузина

В составе «Ливерпуля» может появиться футболист из Грузии. Как сообщает в социальных сетях журналист Начо Санчис, мерсисайдский клуб ведёт переговоры с «Валенсией» по вратарю Георгию Мамардашвили.

За 23-летнего Мамардашвили «Ливерпуль» готов заплатить больше 30 миллионов евро. В английском клубе знают, что грузин хочет быть игроком стартового состава. По этой причине «красные» могут отдать Мамардашвили в аренду и вернуть тогда, когда клуб покинет Алиссон.

Стоит сказать, что Георгий Мамардашвили прекрасно показал себя в составе национальной сборной Грузии на чемпионате Европы – 2024.